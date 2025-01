La tensione nella casa del Grande Fratello si taglia con un coltello. Alcuni concorrenti, tra cui Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta, MariaVittoria Minghetti e Jessica Morlacchi, hanno lanciato accuse pesanti contro la produzione del reality. Secondo il gruppo, Helena Prestes, concorrente di spicco di questa edizione, sarebbe “privilegiata e protetta”, insinuando che dietro le quinte ci siano “magheggi strani”.

Le dichiarazioni sono arrivate dopo che Helena, già al centro di polemiche per frasi offensive rivolte a Shaila, non avrebbe subito provvedimenti. “Se lunedì non verranno presi seri provvedimenti, sarà la prova che al GF ci sono figli e figliastri”, ha dichiarato Lorenzo.

Le accuse si sono fatte più precise nelle parole di Jessica Morlacchi. Durante una conversazione in giardino con Mariavittoria, la cantante ha dichiarato:

Devo andare ma non lo so chi c’è. Perché devo andare? Beh perché gliela racconto questa… Non è carino quello che è successo eh? Non è per niente carino, non possono mandare in onda solo quello che fa piacere a loro.