Il Grande Fratello di quest’anno non manca di dinamiche complesse e relazioni turbolente. Un esempio è il rapporto teso tra Jessica Morlacci, Mariavittoria Minghetti e Shaila Gatta. Sin dall’inizio, le prime due hanno mostrato antipatia verso l’ex velina, criticando le sue interazioni con altri concorrenti, come Javier Martinez e Lorenzo Spolverato.

In particolare, MariaVittoria ha espresso apertamente il suo disappunto al ritorno di Shaila dalla Spagna, dove aveva partecipato al Gran Hermano. La dottoressa ha utilizzato parole forti che evidenziano quanto il rapporto tra le tre concorrenti non sia mai stato pacifico.

Di recente, un video diffuso online mostra Jessica e Mariavittoria mentre commentano sarcasticamente la nuova amicizia tra Shaila e Federica Petagna, nuova entrata nella casa.

Le due gieffine sembrano scettiche sulle intenzioni di Shaila, insinuando che si sia avvicinata a Federica solo per il suo possibile potenziale mediatico: “Shaila ha fatto molta amicizia con Federica, chissà come mai. Perché pensi che possa essere un personaggio importante di Temptation Island? Eh, buongiorno!”

Federica è apparsa ancora poco incisiva. Tuttavia, potrebbe farsi notare maggiormente con l’arrivo di Stefano, che entrerà nella casa nella prossima puntata, forse scuotendo le dinamiche esistenti.

Federica Petagna, ventenne originaria di Napoli, è un’estetista specializzata in manicure. Per 8 anni è stata fidanzata con Alfonso, 25 anni, con il quale è andata a convivere un anno fa. La loro relazione è stata segnata dalla gelosia del ragazzo, che non le permetteva di vivere la sua giovane età come lei avrebbe voluto. Federica ha deciso di partecipare a Temptation Island con la speranza che il programma potesse far capire ad Alfonso il suo bisogno di libertà e spensieratezza. Nel corso delle puntate Federica comincia a sentirsi più libera e si avvicina a Stefano. I due fidanzati, però, decidono di uscire dal programma insieme con la promessa da parte di lui di vincere la sua gelosia. Federica, però, non appena rientrata a casa, si è resa conto di non essere più innamorata di lui.

Federica lascia Alfonso ed ammette: “Ho sentito Stefano, ci stiamo conoscendo ma a prescindere da Stefano, non voglio stare con lui”.