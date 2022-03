Jessica e Manila parlano di guadagni al GF Vip: cachet e retroscena

L’argomento “soldi” si fa sempre più insistente nella Casa del Grande Fratello Vip. Jessica Selassiè, dopo l’ultima diretta di lunedì sera, ha spiegato a Manila Nazzaro la differente situazione tra i concorrenti ancora presenti in gioco.

Certo che mi farebbe piacere vincere il montepremi e arrivare in finale con mia sorella. – riporta Biccy.it – Non mi rimangio le frasi, se siamo in due abbiamo più possibilità. Non credo che siamo le sole a voler vincere qui dentro. I soldi ci farebbero comodo anche per aiutare la nostra famiglia.

Tutti ne abbiamo bisogno, però ci sono casi diversi. Poi voi guadagnate di più qui rispetto a noi due. Se vogliamo parlare di soldi e guadagni, di quanto ho guadagnato stando qui a lavorare per sei mesi, vi posso assicurare che è meno, del meno, assolutamente meno di quello che prendi tu e gli altri. Capisci il senso?