Nella Casa del Grande Fratello, Jessica Morlacchi è tornata a parlare della lite avuta con Helena Prestes, culminata in un gesto estremo che ha suscitato grande indignazione. Durante un litigio scatenato dal rifiuto di Helena di passare il pane, Jessica ha ripetutamente offeso la coinquilina, scatenando una reazione violenta.

Helena Prestes, esasperata dagli insulti, ha reagito in modo imprevedibile. Dopo essersi alzata, ha riempito un bollitore d’acqua e ha lanciato il contenuto verso Jessica, seguita dal bollitore stesso. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito, ma l’episodio ha sollevato molte critiche.

L’episodio ha suscitato forte indignazione sia tra i telespettatori che tra gli inquilini della Casa. Eva Grimaldi e Stefania Orlando hanno cercato di comprendere le motivazioni dietro la reazione di Helena. La modella ha confessato di essersi sentita spaventata e incapace di rispondere con le parole, motivo per cui ha agito in quel modo.

Helena ha spiegato: “Non volevo fare del male, ero spaventata dagli attacchi verbali di Jessica e non sapevo come reagire”.

Jessica ha espresso incredulità riguardo al supporto ricevuto da Helena da parte di Eva e Stefania.

Rivendicando la sua scelta di termini, Jessica ha dichiarato:

Per me, i termini che uso sono sacrosanti perché esprimono il mio pensiero. Non capisco come persone così posate possano sentirsi affini a un carattere altalenante come quello di Helena.