Jessica gelosa di Helena e Calvani: la reazione esagerata sconvolge il web

Jessica Morlacchi non ha mai nascosto il suo forte attaccamento nei confronti di Luca Calvani. Proprio ieri sera, nella Casa del Grande Fratello si è “consumato” un dramma perché l’attore ha passato del tempo con Helena Prestes.

Jessica gelosa di Helena e Calvani: la reazione esagerata

Helena ha aspettato Luca nel suo letto perché voleva chiacchierare un po’ e Jessica non l’ha presa bene. Visibilmente nervosa (fin troppo) ha fatto mormorare non poco il web.

La sua reazione, per grande parte degli utenti, è apparsa esagerata ed inopportuna: cosa ne pensate?

Jessica sta veramente esagerando, questo suo livello di gelosia nei confronti di Helena e Luca sta diventando veramente imbarazzante.#grandefratello pic.twitter.com/KbcBP2L9Et — sisonokevin (@si_sonokevin) December 2, 2024

Solo xché Helena si è messa ad aspettare Luca nel suo letto xché voleva sentire la storia, ecco la reazione di Jessica. Il livello di gelosia va bene oltre. Il nervosismo di Jessica non è giustificabile #grandefratello pic.twitter.com/6fLb1KnC4x — LucaCalvani fanpage (@newsgf24) December 2, 2024

Comunque Jessica mi sta preoccupando,quella che non sta bene e’ lei#grandefratello pic.twitter.com/JE2SNltTfJ — (@NatasciaE30) December 1, 2024

Jessica parla del suo amore per Luca

Forse dentro lo so cosa sento, però faccio difficoltà a dirlo. Sono folle di cose bellissime, che non sempre possono andare dritte, ma quando le provi ti senti così viva ed è una sensazione così bella, che la bellezza supera il dolore che io provo. Per me Luca non ve lo so neanche spiegare cosa è, quando mi parla non riesco nemmeno a guardarlo, non reggo il suo sguardo. Sono emozioni talmente forti che ti arrivano come treni allo stomaco e ti spiazzano, è bellissimo. È un segreto solo mio. Ci sono tante follie nei film ma perché non ne succede una anche a me?

La risposta di Calvani

Jessica mi ha scritto un biglietto, nel quale mi ringraziava di aver riacceso in lei la fiducia. Lei si è fatta una lista di tutte le cose per le quali si sente sbagliata, ma penso che è lei ad essere così giusta da far apparire il mondo tutto sbagliato. Per questo mi piace scuoterla e coccolarla un po’, chi vorrà uscire con lei dovrà passare un esame con me. Io sono così come sono oggi perché ho un amore grande e mi piace pensare che ci diamo tantissimo qui dentro, a tal punto da confondere alcuni sentimenti. Mi dispiace se dovesse diventare che invece di essere la cura, diventassi il tormento.

La scheda di Jessica

Jessica Morlacchi, 37 anni, di Roma, è una cantante italiana.

Si avvicina a soli 7 anni alla musica grazie al padre e alla sorella, rispettivamente bassista e cantante. Nel 1998 forma con alcuni amici il gruppo degli “Eta Beta” che nel 2000 diventeranno i “Gazosa”. Prodotti da Caterina Caselli, approdano a Sanremo dove presentano il pezzo Stai con me (forever) che vince nella sezione “nuove proposte”. Con il tormentone www.mipiacitu conquistano i vertici delle classifiche.

Poco dopo, Jessica intraprende la carriera solista e, nel 2005, torna sul palco di Sanremo per duettare con Marco Masini nel pezzo Il mondo dei sogni. Nel 2006 pubblica il primo singolo da solista, Un bacio senza fine.

Nel 2013 partecipa al talent show The voice of Italy. In seguito, partecipa a Ora o mai più 2 condotto da Amadeus e a Tale e quale show. Poco dopo, Serena Bortone la sceglie come ospite fissa del programma pomeridiano di Rai1, Oggi è un altro giorno, in cui si fa apprezzare per la sua simpatia e genuinità.

Attualmente è single dopo la storia con un ragazzo trentenne lontano dal mondo dello spettacolo.

La scheda di Luca

Luca Calvani, 50 anni, è un modello e attore originario di Prato.

Dopo il diploma di perito tessile, si trasferisce a New York per lavoro, iniziando parallelamente a studiare recitazione all’Actor’s Studio. In Italia frequenta l’Accademia d’arte drammatica “Silvio d’Amico”. Nel 2000 debutta in tv in un episodio di Distretto di polizia, e al cinema partecipando al film Al momento giusto di Giorgio Panariello e Gaia Gorrini.

Nel 2001 ha un piccolo ruolo nel film Le fate ignoranti di Ferzan Özpetek, compare in un episodio della serie americana Sex and the City e in due puntate della soap opera Così gira il mondo.

Nel corso della sua carriera, prende parte a diverse fiction italiane, Don Matteo, Carabinieri e Tutti pazzi per amore, ma anche a diversi titoli internazionali come Beautiful.

Nel 2011 partecipa al film To Rome with Love diretto da Woody Allen ed è impegnato con la fiction Sposami. In tv conduce Effetto sabato (2008), su Rai 1, nel 2006 ha vinto l’Isola dei famosi ed è anche inviato per Ogni mattina (2020/2021), su TV8.

Nel 2023 è uno dei tre giudici della trasmissione Cortesie per gli ospiti su Real Time. L’anno scorso debutta alla regia del film Il cacio con le pere.

Ha una figlia, Bianca, nata nel 2009 da una precedente relazione. Oggi ha messo temporaneamente da parte la recitazione e cura un piccolo agriturismo in Toscana insieme al compagno.