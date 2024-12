Jessica accusata di omofobia: la frase sopra le righe contro Luca Calvani

La tensione tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani è altissima. La cantante accusa l’attore di essere troppo vicino a Helena Prestes e, anche per questo motivo, nella Casa del Grande Fratello si è creato un malumore fortissimo.

Lo scivolone di Jessica su Luca: accuse di omofobia

Tra i tanti momenti che hanno catturato l’attenzione, Jessica è stata addirittura accusata di omofobia per via di alcune frasi infelici rivolte proprio a Luca.

“Qui la donna sono io sai, levati la corona, capito che la donna sono io”, ha detto la Morlacchi. Calvani, a tal proposito ha un pensiero preciso. Sfogandosi con Mariavittoria Minghetti, ha detto:

Credo che Jessica stia male e che stia assumendo certi atteggiamenti di proposito, forse per trovare una scusa per uscire senza ritirarsi ufficialmente.

Dire a luca “QUI LA DONNA SONO IO” è una gran bella cattiveria. E non provate a dire di no, perché è così e basta.#grandefratello pic.twitter.com/YpHFDaFlwS — Cri (@Cristia44732265) December 14, 2024

La matta a Luca:

-“Qui la donna sono io sai, levati la corona, capito che la donna sono io”!

Grazie #GrandeFratello, ma che bello #grandefretello( Cit.), oltre al bullismo, allo Stalking, alla follia e alla cattiveria di Jessica ci mancava la frase omofoba!

Che schifo… — Trashismo Cosmico (@TrashalCubo) December 14, 2024

La scheda di Jessica

Jessica Morlacchi, 37 anni, di Roma, è una cantante italiana.

Si avvicina a soli 7 anni alla musica grazie al padre e alla sorella, rispettivamente bassista e cantante. Nel 1998 forma con alcuni amici il gruppo degli “Eta Beta” che nel 2000 diventeranno i “Gazosa”. Prodotti da Caterina Caselli, approdano a Sanremo dove presentano il pezzo Stai con me (forever) che vince nella sezione “nuove proposte”. Con il tormentone www.mipiacitu conquistano i vertici delle classifiche.

Poco dopo, Jessica intraprende la carriera solista e, nel 2005, torna sul palco di Sanremo per duettare con Marco Masini nel pezzo Il mondo dei sogni. Nel 2006 pubblica il primo singolo da solista, Un bacio senza fine.

Nel 2013 partecipa al talent show The voice of Italy. In seguito, partecipa a Ora o mai più 2 condotto da Amadeus e a Tale e quale show. Poco dopo, Serena Bortone la sceglie come ospite fissa del programma pomeridiano di Rai1, Oggi è un altro giorno, in cui si fa apprezzare per la sua simpatia e genuinità.

Attualmente è single dopo la storia con un ragazzo trentenne lontano dal mondo dello spettacolo.

La scheda di Luca

Luca Calvani, 50 anni, è un modello e attore originario di Prato.

Dopo il diploma di perito tessile, si trasferisce a New York per lavoro, iniziando parallelamente a studiare recitazione all’Actor’s Studio. In Italia frequenta l’Accademia d’arte drammatica “Silvio d’Amico”. Nel 2000 debutta in tv in un episodio di Distretto di polizia, e al cinema partecipando al film Al momento giusto di Giorgio Panariello e Gaia Gorrini.

Nel 2001 ha un piccolo ruolo nel film Le fate ignoranti di Ferzan Özpetek, compare in un episodio della serie americana Sex and the City e in due puntate della soap opera Così gira il mondo.

Nel corso della sua carriera, prende parte a diverse fiction italiane, Don Matteo, Carabinieri e Tutti pazzi per amore, ma anche a diversi titoli internazionali come Beautiful.

Nel 2011 partecipa al film To Rome with Love diretto da Woody Allen ed è impegnato con la fiction Sposami. In tv conduce Effetto sabato (2008), su Rai 1, nel 2006 ha vinto l’Isola dei famosi ed è anche inviato per Ogni mattina (2020/2021), su TV8.

Nel 2023 è uno dei tre giudici della trasmissione Cortesie per gli ospiti su Real Time. L’anno scorso debutta alla regia del film Il cacio con le pere.

Ha una figlia, Bianca, nata nel 2009 da una precedente relazione. Oggi ha messo temporaneamente da parte la recitazione e cura un piccolo agriturismo in Toscana insieme al compagno.