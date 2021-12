Alessandro Basciano e Sophie faticano a stare distanti. Questa voglia di viversi sta facendo entrare in crisi la Codegoni che ha paura di fare soffrire Jessica Selassiè. Proprio per questo motivo, nella Casa del Grande Fratello Vip, l’intervento di Manila ha messo in evidenza nuovi aspetti di questa faccenda.

Manila e Sophie accusano Jessica di “esagerare” con Basciano

“Secondo me lei deve cambiare atteggiamento anche con Alessandro, non c’entra niente in tutto questo. Le ho fatto capire di fare meno”, afferma Manila convinta che Jessica stia ingigantendo la questione prendendola troppo a cuore.

“Mi sento in colpa ma non pensavo di farle un torto. Lei è molto meglio di questo” commenta Sophie, convinta che la sua amica debba impegnarsi a tirare fuori gli aspetti più belli del suo carattere.

Non essendoci mai stato nulla tra Jessica e Alessandro, la Nazzaro conclude:

Tu non ti devi sentire in colpa. Non è giusto che tu ti limiti per una cosa che non è mai esistita.

Anche Alessandro si è accorto della tensione che si respira nella Casa del GF Vip:

Mi dispiace per questa cosa di Jessica, non si capisce mai quando scherza e quando no. Io non ho niente contro di lei.

Soleil ha cercato di spiegare a Basciano il punto di vista della principessa:

Non le è piaciuto il tuo modo di mostrare interesse e di averle fatto pensare che potesse esserci un minimo di interesse per poi giocare a conquistare Sophie. Il tuo approccio da quando sei entrato è molto sulla love story.

Alessandro Basciano ha nuovamente specificato di non essere entrato in Casa con l’intenzione di fidanzarsi e si dice stufo delle costanti battutine sulla sua ipotetica love-story e, chiudendo il capitolo Jessica, specifica che pur ritenendola una bellissima ragazza è ormai interessato a qualcun altro.

Basciano non è entrato nella Casa del GF Vip con l’intenzione di mettere in piedi una storiella? Sento che riderò fino a Capodanno.