Ogni occasione è buona per puntare il dito contro Jessica e Lulù Selassiè nella Casa del Grande Fratello Vip. Stasera la sorella maggiore ha cucinato la tradizionale cucina etiope, su indicazione del GF, scatenando l’ira di Francesca Cipriani e Manila Nazzaro.

Jessica cucina per tutti al GF Vip, Francesca e Manila sbottano

“Poi mi dicono che sto sempre in cucina, becco il turno quando dobbiamo ballare. Poi alla fine lo sai benissimo se ne laveranno tutte le mani e resteremo io e Francy”, ha esordito Manila Nazzaro già annoiata di dover pulire tutto dopo la cena.

Anche Francesca Cipriani si è fatta sentire:

Sta mettendo il peperoncino adesso? Non posso proprio io Jessica, sto male, mi portano via… non posso mangiarlo. l’ho fatto scrivere proprio nel foglio. In quale piatto non ci sarà? Nella gallina? A me fa vomitare la gallina. Questo menefreghismo nelle cose degli altri a noi ti veniamo sempre incontro in tutto, sempre. Potevi lasciarmene un pezzo… hai buttato tutto lì dentro, mi fa rabbia il menefreghismo. Sono cose particolari, a Manila non piace l’agnello. Io non ho mai mangiato l’agnello e non lo mangerò mai.

Jessica ha affermato che la cucina etiope è particolarmente speziata ed ha suggerito all’ex Pupa di farsi un piatto di pasta in alternativa:

Il peperoncino non si sente. Appena arriva la gallina sarà non piccante. Non la mangi? Allora fatti la pasta amore, non so che dirti… questa è la nostra cultura non è menefreghismo. Se è una cucina piccante e speziata, cosa posso farci io. L’agnello cosa particolare? Si mangia a Roma, Bologna e in tutta Italia.

Anche Manila ha puntato i piedi:

Fai qualcosa di non piccante. Io l’agnello non lo mangio, non mi piace… sono cose particolari… è particolare il modo in cui è cucinato. Jessica se fosse stato un altro turno l’avresti detto prima… ci siamo rimaste del cavolo in questo senso.

Tutte queste storie per una cucina piccante e speziata? Ecco il VIDEO “incriminato”.

Stanno trattando Jessica come la Cenerentola della casa…dove Maniglia e Cipriana sono le sorellastre cattive, e MatronKatia la matrigna perfida.

Un banco schifoso. Loro non sanno la tristezza profonda che ha nel cuore Jessica. VERGOGNA.

SALVIAMO JESSICA#gfvip #salviamoJessica — Il_bimbo_dellaTrevisan (@Thomas20000000) December 4, 2021