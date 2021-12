Manuel Bortuzzo ha consolato Jessica Selassiè dopo il “tradimento” ricevuto da Sophie Codegoni che le aveva fatto credere di non avere alcun interesse per Alessandro Basciano, new entry del Grande Fratello Vip.

Manuel, dopo essersi accorto del malessere di Jessica, ha cercato di farle tornare il sorriso con parole di supporto e conforto:

Non credo che troverai qua il tuo ragazzo, tu vuoi una persona che si innamori di te e di tutte le piccole cose che tu hai e gli altri non hanno.

Jessica ha confidato di essere delusa da entrambi:

La princess ha avuto un confronto con Basciano che ha cercato di fare chiarezza:

Io sono entrato qua e rido e scherzo con tutti. Se lo faccio io c’è un doppio senso in tutto quello che faccio. Non rimangio quello che penso su di te. Io ad oggi non mi sono baciato con nessuno.

Io parlo con tutte allo stesso modo, come ho fatto con Sophie ieri notte potrebbe succedere anche con te che parliamo tutta la notte. Ma non ci sarebbe un doppio fine. Io non sono qua dentro per trovare l’amore della mia vita, sono qua per giocare e conoscere le persone. Se ci sei rimasta male per qualcosa me lo dici, io non ti ho presa in giro.