Jessica, Lucrezia e Clarissa Haile Selassiè sono rifatte? Le principesse etiopi attualmente protagoniste del Grande Fratello Vip, potrebbero essere ricorse alla chirurgia estetica.

Così come svelano gli amici della pagina Instagram Trash Culturale, le sorelle più in vista della televisione italiana potrebbero aver fatto una visitina dal chirurgo estetico (e non ci sarebbe assolutamente niente di male).

Ecco le foto PRIMA e DOPO:

Chi sono le tre principesse

Jessica, Lucrezia e Clarissa Haile Selassiè sono tre giovani principesse, pronipoti dell’ex imperatore di Etiopia, appassionate del mondo della moda e di tutto ciò che riguarda l’estetica.

Jessica, 26 anni, si definisce una vera principessa, molto pacata e diplomatica.

Lucrezia, 23 anni, si reputa viziata, dispettosa, ma anche emotiva. Il suo sogno è diventare una cantante.

Clarissa, 19 anni, afferma di essere molto ironica, diretta e più matura rispetto la sua età.

