Jessica Selassiè e Barù si sono baciati sotto la capanna che hanno costruito nella Casa del Grande Fratello Vip. La rivelazione “shock” arriva da Lulù nel corso del daytime andato in onda proprio oggi.

Se qualcuno vi bacia e poi non vuole che lo diciate in giro e addirittura ve lo fa promettere è perchè si vergogna, ma non perché gli piacete, esattamente il contrario. Non vuole essere associato a voi è diverso #gfvip #jerù pic.twitter.com/lqeW2DkxHT

Tra Barù e Jessica l’attrazione è evidente e, proprio questa mattina, la Selassiè ha ribadito questo concetto mentre si trovava in giardino con il nipote di Costantino:

E poi un’altra cosa che mi ha dato fastidio: io non ti sono venuta dietro come un cagnolino per due mesi e mezzo. Le cose si fanno sempre in due, so di piacerti e so che c’è attrazione fisica tra me e te… poco ma sicuro. Quindi di farmi passare a me per la disperata che te manco mi cagh* non mi è piaciuto, poco elegante da parte tua.