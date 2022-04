Jessica Selassiè e Barù oltre all’hashtag dei #Jeru (che li sostiene entrambi) hanno un fandom esplosivo che merita di essere menzionato per creatività e ingegno. Signori e signore la sottoscritta oggi vuole parlarvi di #mammascusa, creatori di video dissacranti e meme che strapperebbero un sorriso perfino al più permaloso dei giornalisti italiani.

Con Jessica e Barù ci sono anche i mitici #mammascusa, ecco chi sono

#mammascusa supporta Jessica e Barù in modo ironico e spensierato, cercando di sdrammatizzare anche le situazioni più difficili e particolari che si sono create sia dentro che fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip.

Nonostante questo team facesse meme da tempo, l’hashtag è letteralmente esploso dopo la creazione di un video che racchiude la “compilation” di rutti del buon Gherardo Gaetani (che ha cominciato a seguire il team su Instagram).

Eccolo a seguire (abbassate l’audio del PC se siete a scuola o in ufficio… ma ehi, pensate a studiare e lavorare piuttosto!):

THE BEST RUTTI OF BARÚ@barulino solo per te amor come richiesto da barulino ho lavorato per lui e ho raccolto i rutti più belli#jeru #jerutti #gfvip #teambaru pic.twitter.com/05VDT0svfE — mammavienimiaprende (@mammascusa) March 8, 2022

Dentro di me ci sarà sempre una vera sostenitrice dei fandom, specie se ironici e dissacranti (per molti anni ho seguito quello ufficiale di Ambra Angiolini e Laura Bono, giusto per farvi due nomi).

Spero che #Jeru e #mammascusa siano affini e solidali perché prendere le cose con ironia è la migliore medicina possibile (specie di questi tempi).