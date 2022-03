Jessica Selassiè e Barù hanno letteralmente concentrato l’attenzione del popolo social, sia prima che dopo il Grande Fratello Vip. Anche gli ex colleghi di reality parlano di loro, Giacomo Urtis compreso.

Su Instagram Giacomo Urtis ha risposto ad una domanda che riguardava proprio Jessica e Barù: “Se mi piacciono i Jerù? Se esistessero mi piacerebbero”, ha confidato l’ex vippone.

Ed in effetti, come fanno sapere i miei amici di Twitter, la risposta del chirurgo dei vip potrebbe non essere – necessariamente – negativa:

Voi cosa ne pensate?

Da lui me lo aspetto perché è sempre schivo e non rivela mai niente, specialmente qui davanti alle telecamere. Me lo aspettavo. Lui ci tiene al suo privato e alla sua vita sentimentale e me lo diceva sempre. Anch’io glielo dicevo che in casa eravamo solo amici, ma non è proprio amicizia. Perché due amici non si guardano così.

Ho perso la testa per lui? Ma… ho una bella cotta, sicuramente e forse sono più presa di lui, ma come ho detto sempre più che le parole sono i gesti e i suoi occhi che mi parlavano. Sono certa che quello che provo io lo sente anche lui ma non lo dice.