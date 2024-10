L’atmosfera nella Casa del Grande Fratello è elettrica in attesa del ritorno di Shaila e Lorenzo dal Gran Hermano. La loro inaspettata storia d’amore, sbocciata in terra spagnola, sta creando profonde spaccature tra i concorrenti, rivelando dinamiche e alleanze inaspettate.

Mariavittoria, attualmente in nomination, non nasconde la sua impazienza per il rientro della coppia. “Io nella vita sono curiosissima, quindi ci penso ogni cinque minuti”, ha confidato alle altre inquiline, manifestando il timore di non poter assistere al momento del ritorno a causa di una possibile eliminazione.

La svolta più clamorosa arriva da Jessica: “Se Shaila rientra, non le do tutta questa fiducia” ha gettato benzina sul fuoco delle polemiche aggiungendo:

Questa sta giocando. Chissà che dinamica sta creando con Lorenzo… è un gioco, niente. Io ormai non… Secondo me non inizio nemmeno a pensare a questo punto, sto dicendo un pensiero molto forte, magari un ragazzo semplice come Javier, o un ragazzo semplice come Lorenzo, non se lo prenderebbe mai. Attrazione sì… sono bei ragazzi, che gli devi dire? A questo punto se giochi in questo modo mi fai pensare. Per quale motivo lo fai? Per l’immagine? Lei mi disse che l’uomo la deve trattare come una principessa. Non esiste per lei che tu non sia galante o che non la porti a cena…