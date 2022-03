Jessica accusa Barù di “sfruttare” la coppia per arrivare in finale: lo sfogo con Sophie – VIDEO

Jessica Selassiè si sta risvegliando dal suo “incantesimo”? Dopo aver parlato con Barù, la princess si è confidata con Sophie Codegoni, svelando cosa ne pensa del concorrente del Grande Fratello Vip.

Jessica contro Barù: “Il suo scopo? Arrivare in finale!”

Barù scherzando con Jessica, le avrebbe confermato di essere “falso” quasi a voler fare intendere di andare avanti nel gioco alimentando l’affetto che i fan nutrono nei confronti della loro “coppia” (gli ormai famosi Jerù):

A giocare che ci vuole? Lo scopo finale? Arrivare in finale. Crei una storia a cui fuori credono, però tu non dai mai niente di concreto. E la gente ti tiene perché aspetta di vedere qualcosa. Poi finisce il programma… Con la scusa delle clip non fai mai niente, così sei pulito.

A distanza di nemmeno dieci giorni dalla finale (e ci arriveranno solamente in cinque), gli animi della Casa stanno notevolmente cambiando e pure il rapporto tra Jessica e Barù si è modificato.

Il nipote di Costantino Della Gherardesca, proprio in queste ore ha confermato di non avere alcun interesse per la Selassiè sotto il punto di vista amoroso:

Mi piace come amica! Se fuori da qui la frequenterò? Non credo…

Cosa ne pensate?

Questa giornata ha le stesse vibes del 25 Gennaio…

CHI C’ERA SA.#jeru pic.twitter.com/r5c0OnRXBL — 41% ✨ 53% ✨ r͢a͢i͢n͢b͢o͢w͢ (@arcobalena7) March 5, 2022