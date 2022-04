Nicolas Vaporidis e Jeremias Rodriguez ancora l’uno contro l’altro. Dopo la diretta e il ritorno sull’Isola, i naufraghi si sono interrogati sulle ultime dinamiche del prime time.

Nicolas ha trovato di cattivo gusto l’atteggiamento di Jeremias che, proprio durante la diretta, senza nessuna sensibilità, ha tirato fuori alcune problematiche che Edoardo Tavassi gli aveva confidato menzionando un momento difficile della sua vita:

E’ proprio un brutto modo il suo. La violenza verbale e questo dente per dente… Le cose di questo tipo, anche se non sono dirette a me, mi fanno rosicare. Io non mi apro perché aspetto la gente giusta è una questione di sensibilità, io sono fatta così.

Se tu sei amico mio, quello che mi dici rimane con me. Ecco perché passo per stronz*, altezzoso e arrogante. Sono riservato, molto riservato. Ha detto cose orrende contro di te, come cazz* ti permetti davanti a tutti?