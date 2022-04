Jeremias Rodriguez, dopo avere volontariamente abbandonato l’Isola dei Famosi 2022, è tornato a casa ed ha potuto riabbracciare la sua fidanzata Deborah Togni, così come documenta un romantico scatto online.

Jeremias Rodriguez piange tra le braccia della sua fidanzata dopo l’Isola

“Auguro a tutti un amore come il loro…”, ha scritto la sorella di Deborah postando la fotografia di Jeremias che, in lacrime, abbraccia fortissimo la sua fidanzata in aeroporto.

Ecco la FOTO.

Gustavo Rodriguez, papà di Belen, Cecilia e Jeremias, rimasto sull’Isola dei Famosi, ha commentato la decisione del figlio:

Questa decisione di Jeremias, me l’aspettavo sì, me l’aspettavo no. Se lui ha giocato ed ha fatto una strategia è stato così bravo che non me ne sono reso conto nemmeno io. Io sono capace di andare da solo avanti, non è un problema per me, praticamente tutta la mia vita è stata così.

Il motivo dell’abbandono

L’argentino, nel corso dell’ultima puntata, ha ribadito di non voler avere a che fare con il “circo”, riferendosi alle dinamiche del reality. Una volta approdato a Playa Sgamada, Jeremias Rodriguez ha annunciato la sua intenzione di lasciare l’Isola dei Famosi:

Voglio tornare a casa, ho bisogno di vedere la mia famiglia e la mia fidanzata. Non ce la faccio più. Ci hanno provato tutti a convincermi a restare, ma io voglio rientrare, sono sicurissimo. Sono venuto qui per mio padre. Ho già fatto due reality, è un mondo che non mi piace.