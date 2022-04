Sulla decisione di Jeremias Rodriguez di abbandonare l’Isola dei Famosi, dopo la sorella Cecilia (video in apertura) si è espresso anche il padre Gustavo, attualmente ancora in gara in Honduras. Jeremias ha scelto di fare ritorno in Italia, dalla sua famiglia e soprattutto dalla fidanzata. Una scelta per qualcuno inaspettata ma che in realtà era già nell’aria.

Jeremias Rodriguez lascia l’Isola: la reazione del padre Gustavo

La decisione di Jeremias di abbandonare l’Isola dei Famosi è giunta dopo essere stato eliminato al televoto ed approdato a Playa Sgamada, dove ha potuto rivedere papà Gustavo.

Proprio il padre ha rispettato chiaramente la decisione del figlio ma non ha nascosto un certo dispiacere per la scelta del giovane. Ecco qual è stato il commento dell’uomo:

Questa decisione di Jeremias, me l’aspettavo sì, me l’aspettavo no. Se lui ha giocato ed ha fatto una strategia è stato così bravo che non me ne sono reso conto nemmeno io. Io sono capace di andare da solo avanti, non è un problema per me, praticamente tutta la mia vita è stata così.

Quando Jeremias è approdato su Playa Sgamada, ha contestato il padre Gustavo, non ha avuto neppure il tempo di esprimere le sue emozioni. L’uomo ovviamente avrebbe voluto che restasse ma al tempo stesso si è detto felice per lui e per ciò che troverà al suo ritorno in Italia.