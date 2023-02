Jeremias Rodriguez tirato in ballo al GF Vip: cosa lega Tavassi e Antonino

Jeremias Rodriguez è stato uno dei protagonisti della seconda edizione del Grande Fratello Vip ed a quanto pare avrebbe un legame particolare con due attuali Vipponi di questa settima edizione in corso. Stiamo parlando di Edoardo Tavassi e di Antonino Spinalbese.

Jeremias Rodriguez citato da Tavassi al GF Vip

Se con Tavassi, Jeremias ha condiviso l’esperienza in un precedente reality al quale hanno preso parte, ovvero l’Isola dei Famosi, con Antonino invece, il fratello di Belen Rodriguez ha condiviso molto di più.

Jeremias, infatti, è l’ex cognato di Antonino dal momento che Spinalbese ha avuto una relazione con la showgirl argentina che lo ha reso padre della sua prima figlia, Luna Marì. In qualche modo, dunque, con Antonino il giovane di casa Rodriguez continua a restare legato grazie alla presenza della splendida nipotina.

Ieri sera, intanto, durante il GF Game Night, Edoardo Tavassi si è lasciato andare ad una confessione proprio in presenza di Antonino. Parlando del precedente reality al quale ha preso parte, infatti, ha svelato che il personaggio che proprio non vorrebbe più rivedere è Jeremias Rodriguez, includendo anche il padre Gustavo, anche lui ex naufrago.

Le nostre superstar di Twitter ovviamente non si sono lasciate sfuggire questo piccolo dettaglio. Ecco le reazioni social:

E comunque Tavassi che nel #GFGameNight dice senza peli sulla lingua il personaggio che non vorrebbe rivedere dell’isola jeremias e suo padre!! Tavassi sei il mio vincitore e ti amo sempre, ogni giorno di più! Mai sopportato quel soggetto al Gf per carità #incorvassi #GFvip — Cinzietta_p_79 (@Cinzia31831403) February 3, 2023

#incorvassi Jeremias e padre detto a Spinalbese… Hanno qualcosa in comune Tavassi e Antonino 🤣🔥 #GfGameNight #gfivip7 — Pollon 🌿 (@lucry81) February 2, 2023