Jeremias Rodriguez “custodisce” un segreto fin da quando è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip nel 2017 insieme alla sorella minore Cecilia. Anche all’Isola dei Famosi sono emersi dei potenziali “misteri” sul suo conto per via di alcune dichiarazioni di Antonio Zequila, tornato in Italia dopo l’eliminazione.

“Io gay? Anche mio padre lo pensava!”, parla Jeremias Rodriguez

Jeremias Rodriguez dell’argomento aveva serenamente parlato in prima persona dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip, tramite una intervista di FanPage.

All’epoca, Cecilia Rodriguez aveva parlato di un “fidanzato” del fratello, facendo ipotizzare che gli avesse fatto outing. Ed invece, a tal proposito è intervenuto Jeremias, parlando di lapsus:

So che avevano detto che sono gay, eppure pensavo fosse chiaro che mi piacessero le donne (ride, ndr). In realtà è una cosa che mi è capitata spesso. Anche mio padre me lo chiedeva quando stavo male ma non potevo raccontare il motivo del mio malessere. In realtà in quel video Cecilia parlava di un fidanzato di Belén, non del mio. È stato un lapsus.

Intervistato da Lettera Donna, Jeremias aveva aggiunto:

Se fossi gay, non vedo il problema. Per me siamo tutti uguali. Mi piace essere affettuoso con le donne e con gli uomini, anche fisicamente. Poi per il resto, mi sembra evidente: mi piacciono le donne.