Nella puntata di ieri dell’Isola dei Famosi, Jeremias Rodriguez ha deciso di abbandonare il reality dopo essere stato inizialmente eliminato al televoto e spedito a Playa Sgamada. A nulla però è servito dalla sua decisione di lasciare il reality, con la spiegazione di sentire la mancanza della famiglia, della fidanzata, e di non essere ferrato per programmi di questo genere.

Jeremias Rodriguez lascia l’Isola: ecco come ha reagito la sorella Cecilia

Dopo la sua decisione non è mancata la reazione dei suoi familiari, a partire dalla sorella Cecilia Rodriguez che nelle ultime ore, dalle sue vacanze in Puglia, si è espressa spiegando come ha vissuto la scelta di Jeremias (video in apertura).

Ecco quali sono state le prime parole su fratello e sulla sua decisione di lasciare l’Isola:

Il sole è uscito perché mio fratello ha preso una bellissima decisione. Sì è vero è stato eliminato, l’Isola dà a tutti un’altra possibilità ma lui si è rifiutato perché ha capito che non è il suo mondo e io sono fiera di questa decisione.

Cecilia ha definito il fratello una persona speciale e rara e si è detta fiera della sua decisione, svelando poi il motivo per il quale, a suo dire, Jeremias ha ribadito di non essere tagliato per i reality. Infine, la sorella ha voluto mandare un messaggio forte a Jeremias svelando anche come la fidanzata Deborah Togni – sentita ieri sera dopo la decisione di lasciare l’Isola – ha preso la notizia.

La Rodriguez ha poi concluso mandando un pensiero al padre Gustavo, ancora in gara: “Ti continueremo a seguire!”.

Il video completo in apertura di articolo.