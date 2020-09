Jeff Bezos, magnate di Amazon, è “sbarcato” a Temptation Island. Il patron del famosissimo colosso di acquisti online ha appena infranto un record assurdo: il suo patrimonio ammonta a 202 miliardi di dollari, ed è il primo al mondo ad aver superato la soglia dei 200 miliardi.

Amazon, Jeff Bezos “sbarca” a Temptation Island: ecco cosa è successo

Appena sotto il podio l’eccentrico Elon Musk, che conquista il quarto posto con 101,1 miliardi. Nel frattempo, il re di Amazon ha avuto modo di avvicinarsi a Temptation Island, il programma condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5. Ecco cosa scrive il buon Giuseppe Candela su Dagospia:

Sono iniziate il 24 agosto scorso le registrazioni della nuova stagione di Temptation Island. Proprio mentre la squadra era al lavoro a pochi metri dall’Is Morus Relais è arrivato Jeff Bezos con il suo gigantesco yacht. Un arrivo che non è passato inosservato: dall’alto a controllare il fondatore di Amazon addirittura un elicottero.

Temptation, slitta la prima puntata

La messa in onda della prima puntata di Temptation Island condotta da Alessia Marcuzzi era fissata al prossimo mercoledì 9 settembre ma qualcosa sembra essere andato storto al punto da portare a far slittare l’esordio. Scrive in merito DavideMaggio.it:

Lo slittamento pare sia dovuto all’esito delle prime ore di registrazione che hanno portato ad un clamoroso… scoppio!

Ma cosa è successo nel dettaglio? Si legge in merito sull’informato blog televisivo: