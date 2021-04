Con l’eliminazione di Vera Gemma dall’Isola dei Famosi, oltre a perdere una grande naufraga, abbiamo perso il nostro adorato Jeda, suo fidanzato che la difende da tutto e tutti (e lo amiamo anche per questo).

In queste ore, attraverso il suo profilo di Instagram, Jeda si è concesso un lungo sfogo nei confronti di un opinionista di cui non fa mai il nome (anche se sul web si sono fatte avanti le prime ipotesi):

Questi quarantenni con le crisi di mezz’età mi fanno ridere! Io sto prendendo il volo e tu rimani al tuo posto da opinionista frustrato!! Non ho mai mancato di rispetto a nessuno perché sono il primo a portare rispetto a tutti! E meglio che sto zitto perché se vado a raccontare quello che sei venuto a dirmi diverse volte, ti faccio cascare la maschera da finto buonista di sto c***o.

Lo sappiamo che la notte non dormi perché hai gli incubi per la persona che sei. Io invece dormo come un bambino. E comunque tu non sei un uomo, sei un maschio!! Perché gli uomini non vanno a prendere per il c**o le donne, questo dimostra la tua scarsa autostima come maschio. Con questo basta, non ti darò mai più importanza perché vali quanto una calza bucata per me!!! E le calze bucate si bucano.