Il giovane fidanzato di Vera Gemma, Jeda, nelle passate ore ha fatto molto parlare di sè per via di una stoccata inaspettata sferrata su Instagram nei confronti di un ex naufrago, Akash Kumar. Il 22enne è diventato una vera star del reality anche per via della simpatia nei suoi confronti da parte della conduttrice Ilary Blasi.

Jeda provoca Akash Kumar: cosa è successo

Già nella serata di ieri Jeda aveva voluto dire la sua senza peli sulla lingua sui naufraghi ed era sceso in difesa di Vera Gemma e delle donne in generale contestando l’atteggiamento di Ubaldo:

Sono un po’ inca*zato per ciò che ha detto Ubaldo e per come si è comportato perché non ti puoi permettere di parlare così ad una donna! Ha dimostrato di essere un egoista, maleducato e cafone. Hanno cercato di far passare Vera per donna che non è! La maggior parte dei naufraghi son tutti lupi travestiti da pecore!

Nel pomeriggio odierno, Jeda è tornato sui social dove ha aperto il box delle domande replicando alle curiosità dei suoi follower. Un utente gli avrebbe fatto notare come Akash Kumar, mentre parlava, si sarebbe lasciato scappare una domanda. La replica del produttore musicale non si è fatta attendere:

Ma uno che si fa un’operazione per cambiare il colore dei suoi occhi, ti fa capire il personaggio.

La Storia, tuttavia, poco dopo è sparita da Instagram, a quanto pare cancellata dallo stesso Jeda, ma prontamente recuperata da molti utenti che hanno fatto circolare lo screen, tra cui Biccy.it. Nella risposta il fidanzato di Vera Gemma si è localizzato ironicamente a Casablanca, anche se ad oggi Akash ha sempre respinto le accuse di essersi sottoposto ad un intervento per cambiare il colore dei suoi occhi azzurri negando di essere mai stato in Marocco.