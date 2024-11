Javier svela tutto su Helena e Shaila: la confessione notturna cambia tutto – VIDEO

Un nuovo triangolo amoroso sta tenendo con il fiato sospeso i telespettatori del Grande Fratello. Il protagonista è Javier Martinez, diviso tra il ricordo di Shaila Gatta e una crescente vicinanza a Helena Prestes, in un intreccio di emozioni che sta facendo discutere il pubblico.

Grande Fratello: la confessione di Javier su Helena

In un momento di confidenze con Amanda Lecciso, Javier ha aperto il suo cuore sulla situazione con Helena: “Non siamo ancora in quella fase in cui lei potrebbe dirmi ‘che vuoi? cosa ti aspetti?’ Potrei definirla come un’amicizia con una vicinanza particolare per il momento”. Il pallavolista ha poi aggiunto che apprezza particolarmente il modo di essere della modella brasiliana, pur ammettendo l’esistenza di alcuni freni.

javier su helena “lei ha tante cose che mi piacciono molto di più” facendo il parallelismo con chiara allo stesso tempo non vuole correre e rischiare in alcun modo di far star male una persona che stima molto.

fossero tutti così che uomo chapeau✨#grandefratello pic.twitter.com/P6nCGOFkc5 — RØ ️‍⃤── (@impazziR0) November 16, 2024

Durante una conversazione notturna con Helena, Martinez ha definitivamente messo un punto alla storia con Shaila: “Delle volte, in maniera tranquilla, provo ad immaginare come potrebbe essere un ritorno e non vedo possibile una cosa del genere. Non c’è proprio empatia, come faccio a tornare con una persona così?”.

Grande Fratello: la reazione di Helena

La modella brasiliana ha voluto fare chiarezza sulla situazione, spiegando la sua visione del rapporto tra Shaila e Lorenzo: “Lei non vedeva in te un partner perché è come se non credesse in te”. Una considerazione che ha portato Javier a una conclusione definitiva: “Io non so se c’era poca stima ma eravamo su due onde diverse, due mondi diversi, non siamo compatibili”.

Javier: delle volte,provo ad immaginare come potrebbe essere un ritorno di Shaila

Come faccio,cioè come faccio dopo il veleno che è stato tirato fuori da parte mia?

Lei mi rifiuta,non ci sentiamo neanche con lo sguardo. Il tutto davanti ad Helena #GrandeFratello pic.twitter.com/YHlJXRPAZB — OpinionistaGFVIP (@O_GFVIP) November 16, 2024

La scheda di Javier

Nato in Argentina 29 anni fa, nel 2007 Javier Martinez ha lasciato con la famiglia la sua terra per venire in Italia, precisamente in Sardegna, per giocare a pallavolo nel ruolo di spiker, attaccante. Nello stesso anno è venuta a mancare la madre. La sua perdita lo ha segnato molto, ma allo stesso tempo lo ha messo nelle condizioni di crescere e responsabilizzarsi.

È apparso in Temptation Island e in Uomini e Donne. La pallavolo resta la sua principale passione oltre che il suo lavoro. In Italia ha cambiato diverse squadre e città.

Al momento è single.

La scheda di Helena

Helena Prestes nasce a San Paolo, in Brasile, 34 anni fa, in un quartiere che lei stessa definisce “difficile”.

Grande amante dello sport, inizia presto a giocare a basket lasciando così la casa e la sua famiglia. Al contempo lavora come commessa ma, per aiutare economicamente la madre e le sorelle, a 16 anni inizia a lavorare come modella.

Comincia a viaggiare molto e, appassionandosi sempre di più alla moda, si trasferisce a Milano. Diventa nota al grande pubblico nel 2022 quando partecipa con Nikita Pelizon alla nona edizione di Pechino Express. Nel 2023 è una delle protagoniste dell’Isola dei Famosi.

Dal punto di vista sentimentale, nel 2022 ha una breve relazione con Antonino Spinalbese. In seguito, si lega al modello Carlo Motta, ex di Dayane Mello, una storia terminata mesi fa.