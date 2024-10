Javier smaschera le strategie degli autori del Grande Fratello: il piano su Shaila e Lorenzo

Al Grande Fratello si avvicina il momento della verità, con il possibile confronto tra Javier Martinez, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato in vista della puntata di stasera, lunedì 28 ottobre. I due gieffini faranno il loro ritorno in scena, dopo una settimana trascorsa in segreto in Spagna. Ma non tutti i concorrenti hanno creduto alla loro eliminazione, e Javier, in particolare, ha già espresso dubbi sulle reali intenzioni degli autori.

Javier Martinez smaschera gli autori: “Vogliono creare scontri”

Javier Martinez è convinto che Shaila e Lorenzo non siano stati realmente eliminati dal reality. “Non penso che siano usciti per davvero. Probabilmente sono stati mandati nel tugurio”, ha dichiarato il concorrente, che ignora invece il trasferimento dei due nella casa del Grande Fratello spagnolo.

Tuttavia, Martinez sostiene di aver intuito una strategia pianificata dagli autori per accendere i conflitti all’interno del programma: “È evidente che vogliono mostrarmi un video in cui Lorenzo e Shaila si baciano, così da provocare una mia reazione”.

Secondo Javier, il tutto sarebbe stato orchestrato per creare tensioni e alimentare dinamiche di scontro: “Uno scenario possibile è che sia tutto un po’ studiato. Se li mandi insieme in tugurio, è normale che stiano vicini e magari si avvicinino troppo. Mostrandomi il video, cercano di farmi reagire e creare polemica”, ha commentato, confrontandosi con gli altri inquilini.

Mentre Martinez cerca di anticipare le mosse degli autori, il rapporto tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta ha preso una piega inaspettata durante la loro permanenza in Spagna. La coppia, che sembrava distante nella casa italiana, ha condiviso momenti di intimità davanti alle telecamere. Shaila ha espresso preoccupazione per il rientro in Italia, consapevole che il loro avvicinamento potrebbe generare ulteriori critiche e tensioni.

“Ho paura di rientrare nella casa italiana” ha ammesso la gieffina, “perché ciò che proviamo noi lo sappiamo solo noi. Chiunque può giudicare, ma io posso solo spiegare ciò che ho vissuto. Se qualcuno vuole crederci è libero di farlo”.