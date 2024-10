Javier chiude con Shaila e cita Lorenzo: “Possono pure farmeli vedere mentre scop*no!” – VIDEO

Javier, dopo essere stato respinto per la seconda volta da Shaila Gatta, ha deciso di chiudere definitivamente con i suoi sentimenti per la ballerina. Durante una chiacchierata in giardino con Ilaria e Pamela, il pallavolista ha mostrato tutta la sua amarezza e il desiderio di voltare pagina.

Javier parla di Shaila e Lorenzo: “Mi possono far vedere pure che scop*no, non me ne frega niente!”

Nonostante non sappia ancora della vicinanza di Shaila a Lorenzo Spolverato nella casa del Gran Hermano, Javier sembra determinato a non tornare indietro. Con tono deciso ha affermato: “Mi possono far vedere pure mentre sco**no che non mi importa niente ormai”, segnalando la sua totale disillusione.

Parlando con le coinquiline, Javier ha spiegato di non essere più interessato a inseguire qualcosa che non ha mai avuto una vera base sentimentale: “Sono consapevole del fatto che non c’è stata una storia d’amore sulla quale posso permettermi di rimanere così male”, ha detto.

Nonostante ciò, ha ammesso che i suoi sentimenti per Shaila non erano mai stati del tutto privi di profondità, anche se la priorità della ballerina è sempre stata il gioco: “Niente e nessuno mi toglierà dalla testa che per lei prima veniva il gioco”.

Rabbia e rancore: un addio definitivo

Javier ha confessato che, oltre alla delusione, nei confronti di Shaila sente anche altro: “Sento anche un po’ di rabbia e rancore nei suoi confronti”, ha rivelato. Nonostante la nostalgia per alcuni momenti condivisi, la delusione sembra prevalere: “Per quanto sia una persona che mi manca, mi mancano certi momenti… ma se io penso al poco che lei ha dato a me qua dentro, sento una delusione totale”.

Ora resta da vedere come reagirà Javier quando scoprirà della crescente vicinanza tra Shaila e Lorenzo nel Gran Hermano e cosa si sono detti lunedì scorso in studio, mentre lui viveva un momento di sconforto nella Casa.