Javier nel tugurio: “Ecco cosa provo per Helena”, la confessione

Durante i giorni trascorsi nel tugurio del Grande Fratello, Javier ha affrontato i suoi sentimenti per Helena, riconoscendo di non provare una reale mancanza per la modella brasiliana. Il pallavolista, visibilmente combattuto, ha deciso di confidarsi con Mariavittoria, condividendo dubbi e certezze.

Javier: “Ecco cosa provo per Helena”

Javier ha raccontato a Mariavittoria che Helena è rimasta delusa dalla sua freddezza, aspettandosi un atteggiamento più caloroso. Tuttavia, il ragazzo ha ammesso: “Sicuramente ho sentito la mancanza di qualche gesto carino, ma non provo quella sofferenza tipica di chi è lontano dalla propria amata”.

Mariavittoria ha sperato che il tempo passato in tugurio aiutasse entrambi a chiarire i sentimenti verso i rispettivi partner, ma Javier è stato categorico: “Non sono coinvolto, non sono attratto da Helena”. Nonostante questo, il giovane ha confessato di non riuscire a essere sincero con la brasiliana per paura di ferirla: “Ho paura che ci resti male”.

L’intervento di Lorenzo e i consigli per Javier

Alla conversazione si è unito Lorenzo, che ha suggerito a Javier di prendere le distanze per evitare che Helena si faccia illusioni. Secondo lui, il pallavolista è stato abbastanza chiaro, ma un ulteriore confronto diretto sarebbe necessario per mettere fine a ogni ambiguità.

Javier, sebbene dispiaciuto, ha riconosciuto l’inevitabilità della situazione: “Vorrei evitare di deluderla, ma non posso continuare così”.

Certezze dal tugurio: Javier non è innamorato

La notte è trascorsa con maggiore chiarezza per tutti. Per Javier, i giorni in tugurio hanno confermato che non è innamorato di Helena. La prossima sfida sarà affrontarla con onestà, senza alimentare false speranze.

Ricapitolando: MV e Javier parlano di Helena, Lorenzo e shaila parlano di Helena, le Non è la rai parlano di Helena, Giglio e Lorenzo parlano di Helena… Provate a non dire: LA PROTAGONISTA #heleners #grandefratello #helevier pic.twitter.com/1aaMz3OOVf — Serpeverde (@SBm493) November 24, 2024

Al di là dei giochetti tra i due “maschi alfa” che una donna come Helena non l’hanno mai vista,manco per foto! HELENA NON È PRESA DI JAVIER! Lo vede come un amico e non si è fatta film, anche se vogliono farla passare per la poverina non corrisposta.#grandefratello #heleners pic.twitter.com/hIcFxYjLey — babi. 10 (@ba0bi10) November 25, 2024

La scheda di Helena

Helena Prestes nasce a San Paolo, in Brasile, 34 anni fa, in un quartiere che lei stessa definisce “difficile”.

Grande amante dello sport, inizia presto a giocare a basket lasciando così la casa e la sua famiglia. Al contempo lavora come commessa ma, per aiutare economicamente la madre e le sorelle, a 16 anni inizia a lavorare come modella.

Comincia a viaggiare molto e, appassionandosi sempre di più alla moda, si trasferisce a Milano. Diventa nota al grande pubblico nel 2022 quando partecipa con Nikita Pelizon alla nona edizione di Pechino Express. Nel 2023 è una delle protagoniste dell’Isola dei Famosi.

Dal punto di vista sentimentale, nel 2022 ha una breve relazione con Antonino Spinalbese. In seguito, si lega al modello Carlo Motta, ex di Dayane Mello, una storia terminata mesi fa.

La scheda di Javier

Nato in Argentina 29 anni fa, nel 2007 Javier Martinez ha lasciato con la famiglia la sua terra per venire in Italia, precisamente in Sardegna, per giocare a pallavolo nel ruolo di spiker, attaccante. Nello stesso anno è venuta a mancare la madre. La sua perdita lo ha segnato molto, ma allo stesso tempo lo ha messo nelle condizioni di crescere e responsabilizzarsi.

È apparso in Temptation Island e in Uomini e Donne. La pallavolo resta la sua principale passione oltre che il suo lavoro. In Italia ha cambiato diverse squadre e città.

Al momento è single.