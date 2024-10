Javier potrebbe perdonare Shaila: confessione bollente, la regia del GF censura – VIDEO

Al Grande Fratello è il momento delle verità per Javier Martinez: il pallavolista sembra disposto a perdonare Shaila Gatta, nonostante i suoi giochi di seduzione. I colpi di scena non mancano, tra dubbi e confessioni notturne.

Javier Martinez, pallavolista argentino e concorrente del Grande Fratello, continua a sorprendere i fan con le sue riflessioni su Shaila Gatta. Nonostante l’influenza che Lorenzo Spolverato sembra aver avuto su Shaila, Javier confessa di essere ancora fortemente legato a lei, tanto da considerare un perdono in caso di un suo ritorno. Parlando con Giglio, Javier ha dichiarato: “A me lei piace veramente, Giglio, te lo giuro su quello che ho di più caro al mondo”, confermando i suoi profondi sentimenti.

Shaila e Lorenzo, insieme per strategia? L’ipotesi di Javier

Martinez ha ipotizzato che i momenti intimi tra Shaila e Lorenzo possano far parte di una strategia studiata per provocare una sua reazione. “Se li hanno mandati insieme in tugurio, stanno insieme, magari si baciano, poi me lo fanno vedere… allora vogliono che io mi accenda”, ha spiegato Javier così come riporta Biccy.it, lasciando intendere che il reality show potrebbe aver orchestrato le interazioni tra i due per alimentare tensioni e dinamiche esplosive all’interno della casa.

In un momento di intimità con Luca, Javier ha ricordato una notte recente in cui Shaila ha dimostrato particolare passione verso di lui: “L’altra sera, quando Shaila è venuta a prendermi, la notte che voi avete dormito nel letto di Clarissa, lei mi è saltata addosso”. Le parole sono state prontamente censurate dalla produzione del Grande Fratello, lasciando spazio a molte interpretazioni da parte del pubblico.

Il possibile perdono e la speranza di un chiarimento

Nonostante tutto, Javier si dice pronto a perdonare Shaila, ma solo se lei sarà sincera sulle sue motivazioni. “Se lei sputasse fuori tutta la verità e mi dicesse ‘io ho giocato, ma ho sempre voluto te’”, ha dichiarato. Un eventuale chiarimento potrebbe segnare una nuova fase nella relazione tra Javier e Shaila, che rimane una delle più discusse della casa.