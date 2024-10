Javier Martinez e Sara Tozzi: retroscena dopo Uomini e Donne, parla l’ex tronista

In un’inaspettata intervista a Tag24, Sara Tozzi, ex tronista di Uomini e Donne, ha svelato nuovi dettagli sul discusso percorso di Javier Martinez nel celebre dating show di Maria De Filippi. La loro storia, interrotta bruscamente a causa di una “segnalazione” che rivelava una presunta relazione di Javier al di fuori del programma, ha lasciato il pubblico con molti interrogativi. A distanza di cinque anni, Sara ha chiarito alcuni aspetti di quella relazione controversa che l’ha portata a lasciare il programma.

La storia tra Sara e Javier: un legame oltre Uomini e Donne

Sara Tozzi ha rivelato come lei e Javier, nonostante l’allontanamento dal programma, abbiano continuato a vedersi per diverso tempo: “Non ci siamo mai persi di vista, abbiamo continuato a sentirci e vederci. Mi ha scritto fino all’anno scorso”. La loro frequentazione è stata però complicata dagli impegni sportivi del pallavolista argentino, che era spesso in viaggio.

Quell’amore, che sembrava promettere bene, fu però bruscamente interrotto quando arrivò in redazione la famosa “segnalazione”: Javier, infatti, avrebbe avuto una “situazione aperta” con un’altra donna, anche se – come spiega Sara – “non era proprio una fidanzata”. La giovane tronista di Modena ha raccontato che se la segnalazione non fosse mai arrivata, probabilmente avrebbe proseguito il percorso con lui, che era il corteggiatore che più la coinvolgeva nel programma. Tuttavia, la ricomparsa di un ex ha infine portato Sara a lasciare il trono e a tornare alla sua vita a Modena.

Nell’intervista, Sara ha anche commentato l’interesse di Javier Martinez per Shaila Gatta, ora tra i concorrenti del Grande Fratello. Dopo aver visto la puntata, ha affermato di non essere sorpresa dalla reazione dell’ex corteggiatore, spiegando che il suo coinvolgimento per Shaila sembrava autentico: “Javier è una persona vera, l’interesse per Shaila sono sicura fosse sincero”.

Sara ha poi parlato della resilienza di Javier, un uomo abituato a superare difficoltà e a vivere in solitudine, senza il sostegno della famiglia, che risiede lontano. “Ha superato un lutto doloroso, vive da solo da tantissimi anni”, ha raccontato, confermando che nonostante il colpo per la delusione con Shaila, Javier troverà il modo di andare avanti.