Javier Martinez conferma il bacio con Helena ma non stanno insieme: cosa sta succedendo

Nel corso della puntata di ieri sera del Grande Fratello, il pubblico ha assistito a un momento che segnerà una svolta nella dinamica della casa: Javier Martinez ha finalmente ammesso ciò che in molti sospettavano da giorni. Dopo settimane di sguardi intensi, complicità crescente e momenti ambigui, il pallavolista argentino ha confessato: “Io e Helena ci siamo baciati!”.

Javier Martinez conferma il bacio con Helena

La notizia ha fatto rapidamente il giro del web. Javier, noto per il suo carattere riservato e riflessivo, ha deciso di aprirsi con l’amica Amanda Lecciso, confidandole i dettagli di un bacio che non lascia più spazio ai dubbi:

Ieri ci siamo baciati! È stato anche fuori dalle coperte. È venuta a salutarmi ieri sera ed è partito un bacio naturale, è stato bello! Però non voglio dare… Le ho detto: ‘Hele, facciamo le cose con calma! Buonanotte, vai da Amanda, non dormiamo insieme…’. Volevo darle un bacio, perché dal bacio si capiscono tante cose. Non ho provato nessun tipo di distacco, è stato interessante, è stato bello.

La relazione tra Javier Martinez e Helena Prestes non è mai passata inosservata. Fin dai primi giorni, la loro sintonia ha catturato l’attenzione dei telespettatori e degli altri concorrenti. Se Javier ha cercato di mantenere una certa distanza emotiva, Helena non ha mai nascosto il suo interesse, mostrando apertamente l’attrazione per il pallavolista.

Il bacio, avvenuto in un momento di intimità lontano dalle telecamere principali, ha però confermato ciò che molti già sospettavano. Le immagini successive, che li mostrano complici nel giardino e sotto il piumone, avevano lasciato intuire qualcosa di più di una semplice amicizia.

Nonostante la svolta romantica, Javier ha precisato la sua volontà di non etichettare il rapporto:

Non voglio darmi nessun titolo adesso, tutto qua. Voglio che le cose vadano in maniera tranquilla. Qua è impossibile, ma ci voglio almeno provare!

Le parole di Javier hanno scatenato reazioni entusiaste tra gli inquilini del Grande Fratello. Stefania Orlando ed Eva Grimaldi, tra le prime a commentare l’accaduto, non hanno nascosto la loro gioia per questa nuova coppia:

“Insieme siete di una bellezza da togliere il fiato. È da tanto che non c’è una coppia così bella!”, ha dichiarato Eva Grimaldi.

Javier, tuttavia, continua a mantenere un atteggiamento prudente, ribadendo la sua intenzione di vivere il rapporto con Helena senza pressioni:

Ci va di darci un bacio? Ce lo diamo, non è un problema. Ci va di stare staccati una giornata intera? Stiamo staccati. Facciamo, nel rispetto di tutti e di tutto, quello che ci va di fare. Senza darci un titolo, senza dire ‘adesso state iniziando una relazione…’, no, non siamo coppia! Comunque sono contentissimo anche io.