Giovedì notte, subito dopo la puntata serale del Grande Fratello, Javier Martinez ed Helena Prestes hanno avuto l’opportunità di trascorrere del tempo insieme nel tugurio, come ricompensa per aver vinto una prova. La serata si è aperta con una cena a base di sushi, ma ben presto l’atmosfera si è fatta più intima tra i due gieffini.

Dopo le prime effusioni, Javier ed Helena si sono infilati sotto le coperte e, come accade ogni notte, la diretta è stata interrotta intorno alle 6:00 del mattino. Tuttavia, all’alba alcuni telespettatori più attenti hanno notato un particolare che ha acceso il dibattito sui social: un preservativo aperto a terra. Un indizio che ha scatenato le ipotesi più disparate sulla natura della notte trascorsa insieme.

Nella serata successiva, il pallavolista argentino ha voluto fare chiarezza, confermando quanto molti già sospettavano.

Parlando con Helena, Javier ha dichiarato:

Da questo punto di vista fisico noi due ci stiamo conoscendo ora, ma tu devi sentirti molto libera. Ci sta che dormiamo insieme, secondo me saranno più le volte che dormiremo insieme. Però se vuoi dormire con Amanda una notte io non mi offendo, tu non devi mai farti problemi con me, perché io non sono un uomo che si offende. Sappi anche che non sono troppo geloso o possessivo. Se vuoi stare con me vieni e io sono felice, ma fai sempre ciò che vuoi.