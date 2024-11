Javier ha avuto un flirt con Sarah Toscano? Lei interviene

Nel caos del Grande Fratello, un fraintendimento ha scatenato una fake news sui social: secondo alcuni rumor, Javier Martinez avrebbe parlato di una presunta frequentazione con la cantante Sarah Toscano, vincitrice di Amici 23. Tuttavia, questa notizia è stata prontamente smentita.

Il gossip si è diffuso rapidamente, confondendo Sarah Toscano con Sara Tozzi, ex tronista di Uomini e Donne. In realtà, Javier Martinez, concorrente del GF, stava ricordando la sua conoscenza con Sara Tozzi, con la quale ha mantenuto un rapporto cordiale. Alcuni utenti hanno precisato che non c’è mai stata alcuna relazione tra Martinez e Toscano, sottolineando che l’argentino si riferiva unicamente all’ex tronista.

Quando la notizia è arrivata a Sarah Toscano, la cantante ha risposto con ironia, commentando sui social: “Ah non lo sapevo”. Una semplice frase, ma sufficiente per chiarire che non c’è mai stato nulla tra lei e Javier. Toscano ha così messo fine alla voce che la vedeva erroneamente coinvolta.

La verità sulla relazione tra Javier Martinez e Sara Tozzi

Durante il Grande Fratello, Javier ha parlato della sua conoscenza con Sara Tozzi, esprimendo apprezzamento per la ragazza. La Tozzi ha confermato, menzionando Javier con affetto sia sui social che in alcune interviste, dimostrando come la loro amicizia sia stata mantenuta nel tempo dopo la fine della loro frequentazione.

In conclusione, il malinteso è stato chiarito: tra Javier Martinez e Sarah Toscano non c’è mai stato alcun flirt. Il gieffino si riferiva solo alla sua attuale amicizia con Sara Tozzi.

mio dio l’icona che è mia sorella SARAH TOSCANO pic.twitter.com/jXp6RrRYN2 — giogio| obsession Sarah Toscano (@sexymaggica) November 3, 2024

La scheda di Javier

Nato in Argentina 29 anni fa, nel 2007 Javier Martinez ha lasciato con la famiglia la sua terra per venire in Italia, precisamente in Sardegna, per giocare a pallavolo nel ruolo di spiker, attaccante. Nello stesso anno è venuta a mancare la madre. La sua perdita lo ha segnato molto, ma allo stesso tempo lo ha messo nelle condizioni di crescere e responsabilizzarsi.

È apparso in Temptation Island e in Uomini e Donne. La pallavolo resta la sua principale passione oltre che il suo lavoro. In Italia ha cambiato diverse squadre e città.

Al momento è single.