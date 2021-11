Tra i mancati concorrenti dell’edizione in corso del GF Vip, c’è anche quello di Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano. L’ex concorrente di Ballando con le Stelle fresco di ritiro (ed annessa ed inevitabile polemica), è intervenuto ed ha raccontato la verità in una intervista al settimanale Novella 2000.

Il cantante di Cellino San Marco ha svelato come mai sarebbe saltata la partecipazione di Jasmine Carrisi al Grande Fratello Vip asserendo:

Gliel’hanno chiesto. E l’hanno chiesto anche a me. Ho detto di no perché non credo che sia un contesto adatto a me. Mia figlia ha deciso in autonomia e anche lei ha detto no. Con lei, come con tutti i miei figli, non discuto e nemmeno cerco di orientare le loro scelte. Se sbagliano possono imparare dai loro errori.