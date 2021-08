Jasmine Carrisi verso il Grande Fratello Vip? L’indiscrezione bomba

Jasmine Carrisi verso il Grande Fratello Vip? Il buon Giuseppe Candela via Dagospia svela alcuni retroscena croccanti sul possibile ingresso nella Casa della figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso.

Jasmine Carrisi verso il Grande Fratello Vip?

Se per papà Albano si vocifera di uno sbarco a Ballando con le stelle qualcosa sembra muoversi anche per sua figlia Jasmine. La baby Carrisi dopo la sua prima esperienza televisiva a The Voice Senior, dove arriverà Orietta Berti, potrebbe non restare con le mani in mano. Stando alle nostre fonti negli ultimi giorni avrebbe ricevuto una proposta da un programma di Canale 5. Di cosa si tratterà?

Di recente, tramite le pagine del settimanale DiPiù Tv, Al Bano ha parlato della figlia Jasmine Carrisi che per colpa del Covid 19 si è dovuta rinchiudere in camera:

L’ho dovuta segregare in casa. E’ in camera sua tutto il giorno e anche io e Loredana Lecciso siamo in isolamento, seppur negativi.

Secondo me Jasmine potrebbe essere una novità interessante. Staremo a vedere se il suo ingresso si concretizzerà oppure no.

Il possibile cast del GF Vip 6

Katia Ricciarelli (cantante)

Manila Nazzaro (showgirl ed ex Miss Italia)

Anna Lou Castoldi (attrice e figlia di Morgan e Asia Argento)

Manuel Bortuzzo (nuotatore)

Gianmaria Antinolfi (imprenditore ed ex di Belen e Dayane Mello)

Jessica, Lulu e Charlie (principesse etiopi)

Ainnet Stephens (modella)

Alex Belli (attore)

Andrea Casalino (modello)

Francesca Cipriani (ex Pupa)

Elena Morali (ex Pupa)

Jo Squillo (performer)

Amedeo Goria (giornalista)

Maria Monsè (opinionista)

Soleil Sorge (influencer, ex Uomini e Donne e Isola dei Famosi)

Sophie Codegoni (ex tronista di Uomini e Donne)

Carmen Russo (showgirl)

Davide Silvestri (ex attore di Vivere)

Raffaella Fico (showgirl)

Totò Schillaci (ex calciatore)

Moreno Donadoni (rapper, ex di Amici e Isola dei Famosi 2017)

Nicola Pisu (figlio di Patrizia Mirigliani)

Tommaso Eletti (Temptation Island)

Giucas Casella (paragnosta)

Jasmine Carrisi (figlia di Al Bano e Loredana Lecciso)