Jasmine Carrisi pronta ad entrare al Grande Fratello? La nipote di Amanda svela i suoi preferiti

Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, si trova al centro dell’attenzione mediatica grazie alla sua indiretta partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello. I suoi video in difesa della zia Amanda e le critiche rivolte a Shaila Gatta hanno sollevato accese discussioni all’interno della casa più spiata d’Italia.

Jasmine Carrisi commenta Amanda Lecciso al Grande Fratello

Le recenti dinamiche del reality hanno visto Jasmine intervenire con veemenza in difesa di sua zia Amanda, causando reazioni contrastanti tra i concorrenti, in particolare con Shaila Gatta. Questa situazione ha spinto Tag24 a contattare Jasmine per un commento diretto.

Quando interrogata su questa edizione del Grande Fratello, Jasmine ha dichiarato: “Ho sempre seguito il Grande Fratello, ma per ovvi motivi mai come questa edizione. Penso che ci siano e ci siano stati personaggi molto interessanti e che ognuno abbia la propria storia da raccontare. Cosa direi a Shaila? Le direi che sosterrò sempre mia zia e se dicono qualcosa contro di lei è come se lo stessero facendo a me, rifarei i video mille volte”.

Possibile partecipazione al reality

Jasmine non ha escluso la possibilità di fare una sorpresa alla zia Amanda entrando nella casa: “Se mi piacerebbe entrare? Assolutamente sì, a trovare mia zia. Anche come concorrente credo che sia una esperienza molto utile e importante, ma non so se ne avrei il coraggio”.

Un eventuale ingresso di Jasmine potrebbe portare a un confronto diretto con Shaila, un momento che sicuramente attirerebbe l’attenzione del pubblico e degli autori del programma.

Oltre alla zia Amanda, Jasmine ha rivelato le sue preferenze per altri concorrenti del reality: “Personalmente tifavo per Helena. Ad oggi i miei preferiti sono Javier e, ovviamente, Amanda”.

La recente eliminazione di Helena Prestes al televoto ha lasciato spazio a Shaila, segno che il pubblico sembra preferire il gruppo di cui fa parte la ballerina.

La partecipazione indiretta di Jasmine Carrisi al Grande Fratello ha generato forte interesse e potrebbe preludere a un coinvolgimento più diretto.

Alfonso Signorini e la redazione del reality potrebbero cogliere l’opportunità di invitare Jasmine in una delle prossime puntate, offrendo al pubblico un momento di grande intrattenimento e confronto.