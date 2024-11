James Van Der Beek di Dawson’s Creek ha un tumore: la diagnosi di cancro, prime parole dell’attore

La star di Dawson’s Creek, James Van Der Beek, ha rivelato pubblicamente di avere un cancro al colon-retto. L’attore 47enne ha condiviso la notizia in un’intervista a People, spiegando di aver intrapreso le cure e di sentirsi positivo. “Ho un cancro al colon-retto. Ho affrontato privatamente questa diagnosi e ho preso provvedimenti per risolverla, con il sostegno della mia incredibile famiglia”, ha dichiarato Van Der Beek, che si è detto “ottimista” e pronto a combattere la malattia.

James Van Der Beek, la diagnosi di cancro al colon-retto e il sostegno della famiglia

Dopo la scoperta della malattia, Van Der Beek ha scelto di dedicare più tempo alla sua famiglia. L’attore, insieme alla moglie Kimberly e ai loro sei figli, ha recentemente intrapreso un viaggio in Egitto, documentando l’esperienza su Instagram. “È stata un’esperienza magica, che mi ha lasciato senza parole”, ha scritto, raccontando con entusiasmo il significato profondo di quei luoghi sacri. Per Van Der Beek, il sostegno familiare è stato essenziale in questo momento difficile.

Van Der Beek ha spiegato che la notizia del suo tumore è emersa prima del previsto a causa di un tabloid che aveva intenzione di pubblicare la sua diagnosi. Di fronte all’imminente fuga di notizie, l’attore ha deciso di anticipare i tempi, condividendo la propria storia con il magazine People. “Non esiste un manuale per annunciare notizie di questo tipo” ha dichiarato sui social, “ma avevo pianificato di parlarne a tempo debito, per sensibilizzare sul tema”.

Oltre alla sua carriera, Van Der Beek apparirà in The Real Full Monty, uno speciale dedicato alla sensibilizzazione sui tumori alla prostata, ai testicoli e al colon-retto. “Mi sento forte”, ha aggiunto, “e vi dirò di più quando sarò pronto”. L’attore ha voluto ringraziare chi lo ha supportato e si è scusato con i suoi cari che hanno scoperto la notizia online: “Avrei voluto comunicarlo personalmente”.