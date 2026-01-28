Jacqueline rompe il silenzio sulla crisi con Ultimo

Jacqueline Luna Di Giacomo ha deciso di mettere fine alle voci che da settimane circolano sulla sua relazione con Ultimo. In occasione del trentesimo compleanno del cantautore romano, l’influencer e imprenditrice ha pubblicato un post su Instagram che appare come una smentita diretta ai rumor di crisi e alle indiscrezioni su un presunto tradimento.

Nello scatto condiviso, Jacqueline appare insieme a Ultimo in una foto risalente a prima della nascita del loro primo figlio, Enea. Ad accompagnare l’immagine, una dedica breve ma eloquente: “Lontano dai rumori e vicino alle risate. Happy 30 daddy”. Un messaggio che celebra il compleanno dell’artista ma che, allo stesso tempo, chiarisce la solidità del loro legame, nonostante i gossip che li hanno coinvolti negli ultimi mesi.

Negli ultimi tempi, infatti, si erano rincorse voci sempre più insistenti su una possibile distanza tra i due. A queste si era aggiunto anche un rumor più recente, secondo cui alla base dell’allontanamento ci sarebbe stato un tradimento da parte di Jacqueline con l’attore Matteo Paolillo, noto anche per il suo ruolo in Mare Fuori. Un’indiscrezione rilanciata da Gabriele Parpiglia e che aveva rapidamente acceso il dibattito sui social. Il post dell’influencer sembra rispondere in modo chiaro proprio a queste ricostruzioni, lasciando intendere che la relazione con Ultimo non sia affatto giunta al capolinea.

Prima della pubblicazione di Jacqueline, anche Ultimo aveva voluto condividere un pensiero personale per celebrare il traguardo dei 30 anni. Con un selfie pubblicato su Instagram, il cantautore ha raccontato il momento che sta vivendo, tra bilanci e nuove aspettative. “30 anni. Mi sono un attimo isolato dalla festa che sto facendo tra amici e famiglia. Volevo scrivervi, venire un attimo da voi. Stamattina apro gli occhi nel letto e dico: è il mio ultimo giorno da ventenne!?”, ha scritto, ripercorrendo poi simbolicamente il percorso che lo ha portato dagli esordi a Sanremo Giovani fino al successo attuale.

Nel lungo messaggio, Ultimo ha riflettuto sul futuro e sul valore del tempo che verrà, chiudendo con parole molto personali:

“Eccomi qui ora a credere che ci aspettino dai 30 ai 40 anni altri 10 anni pieni ma insieme. Che continueremo ogni anno a crederci, in questa favola che è per sempre. Avevo un sogno in tasca da bambino e l’ho baciato in bocca tutti i giorni della mia vita. Con tanto amore ma anche tanti errori e pu*tanate, come ogni cristiano sulla faccia della terra. E poi alla fine sai che c’è? Che sono un cazzo di acquario.”

Tra dediche pubbliche e messaggi condivisi sui social, dunque, la coppia sembra aver scelto di rispondere ai gossip senza polemiche, lasciando parlare gesti e parole cariche di significato.