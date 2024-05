Perché tutti parlano di Jacob Elordi e Chiara Ferragni? Ecco chi è: da dove è nato questo “tormentone”

Chi è Jacob Elordi? Per i boomer come la sottoscritta, facciamo un recap dell’accaduto e cosa c’entra Chiara Ferragni con il celebre attore.

Chi è Jacob Elordi, il vip che ha “conquistato” Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha affermato di avere una “cotta” per Jacob Elordi tanto da mettere svariati “mi piace” su TikTok ad alcuni commenti che lo citavano.

A questo punto la Ferragni, sollecitata dai fan, ha condiviso anche un post tenendo in mano un cero con la foto dell’attore e la scritta “Manifesting”.

Jacob Elordi, attore australiano noto per il suo ruolo in Saltburn (film del 2023 scritto e diretto da Emerald Fennell), è al centro dell’attenzione nel 2024 per vari motivi.

Ecco alcune informazioni aggiornate su di lui.

Jacob è protagonista del film He Went That Way, uscito nel 2024. La pellicola racconta la storia di Bobby, un giovane evaso dal carcere dopo aver ucciso cinque persone, che si unisce a un viaggio on the road con l’ex star televisiva Spanky e la sua scimmia. Durante il viaggio, affrontano pericoli e segreti, mentre Bobby lotta con il suo passato e la sua identità.

Nel 2024, Jacob Elordi ha presentato uno degli episodi di Saturday Night Live insieme alla cantante Reneé Rapp. Questa apparizione ha suscitato grande interesse e ha mostrato la sua versatilità come artista.

Prossimamente su Prime Video, Jacob Elordi sarà protagonista della miniserie basata sul romanzo di Richard Flanagan.

La storia epica d’amore e resilienza attraversa i decenni, partendo dagli anni della Seconda Guerra Mondiale.

Nel febbraio 2024, Elordi è stato coinvolto in un caso di aggressione nei confronti di un produttore. Le indagini sono in corso.