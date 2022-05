Ivana Mrazova, rapporti oggi con Luca Onestini: come stanno le cose

La storia d’amore tra Ivana Mrazova e Luca Onestini non si è certamente conclusa nel migliore dei modi… anzi! A distanza di qualche tempo dalla rottura, la bella modella svela quali sono gli attuali rapporti con il suo ex fidanzato conosciuto nella Casa del Grande Fratello Vip 2017.

“In tanti mi state chiedendo di Luca. Comunque sì, siamo in buoni rapporti”, ha dichiarato Ivana agli estimatori tramite le domande delle Instagram Stories.

In seguito alla rottura con Ivana, Luca Onestini ha avuto una relazione molto travagliata con la giornalista spagnola Cristina Porta.

Luca e Ivana, nonostante gli attuali rapporti siano buoni, hanno preso strade decisamente differenti e la modella si dice pronta ad innamorarsi ancora.

A lei non piaceva che io imparassi lo spagnolo. Per quale motivo? Temeva che potessi fare delle cose qui in Spagna. Non è facile quando costruisci una storia con una persona che fa il tuo stesso lavoro.



Spesso ci sono delle gelosie e in amore non può esserci gelosia di questo tipo. Lei era gelosa di tante cose. Come ad esempio lo studio. Non puoi arrabbiarti perché sto studiando e mi dici che sono egoista…