Torna stasera una nuova puntata di Ballando con le Stelle, in onda nella prima serata di Rai1. Per l’occasione il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha raccolto una serie di aneddoti e curiosità da parte degli autori del talent di Milly Carlucci in riferimento soprattutto ai giurati.

Ballando con le Stelle, Ivan Zazzaroni e altre curiosità

Una delle domande ricorrenti da parte degli spettatori di Ballando con le Stelle è senza dubbio la seguente: perché Ivan Zazzaroni è in piedi durante la puntata?

Come ripreso anche dagli amici di Novella 2000, oltre al fatto che per lui gli sgabelli sarebbero particolarmente scomodi, soprattutto dopo essere stato seduto in redazione per tutto il giorno, pare che Zazzaroni lo farebbe per scaramanzia: gli ascolti da quel momento andrebbero meglio!

Tra le altre curiosità sulla giuria, cosa ci sarebbe dietro al bancone? Pare ci sia l’elenco dei concorrenti oltre a fogli e penne per prendere appunti. Inoltre la giuria conoscerebbe i balli nei quali andranno a cimentarsi i concorrenti prima di scendere in pista.

La tazza presente sul bancone invece conterrebbe acqua mentre i giudici possono avere accesso al cellulare, che tengono acceso e spesso commentano la puntata.