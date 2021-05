Iva Zanicchi è stata ospite oggi della trasmissione del sabato pomeriggio di Rai3, Tv Talk, parlando dei suoi recenti impegni, nei panni di opinionista dell’Isola dei Famosi e ospite fissa del programma Venus Club di Lorella Boccia. La cantante ha commentato in maniera sarcastica il suo ruolo nel reality condotto da Ilary Blasi per due appuntamenti settimanali.

Iva Zanicchi commenta la sua esperienza all’Isola dei Famosi

A proposito dell’Isola, come riferisce LaNostraTv, in tono sarcastico Iva Zanicchi avrebbe ammesso: “Mi diverto tantissimo, riesco non so come a dormire ad occhi aperti”. La mancanza di dinamiche, forse, non permetterebbe a Iva di trovare lo giusto sprint come già fatto intendere in altre circostanze.

Ad affiancarla nel suo ruolo di opinionista ci sono anche Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. A loro ha riservato belle parole di stima. Parlando proprio del vincitore del GF Vip ha asserito:

Ragazzo intelligente con dialettica e grande futuro.

E sulla regina del tweerking ha invece aggiunto:

Sembra sexy e carnale, in realtà è una bambina molto timida.

Iva Zanicchi ha infine riservato un commento anche sulla padrona di casa dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi:

È un monumento ma quando vedi lei vedi sempre Francesco Totti in mutande dietro!