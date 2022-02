Iva Zanicchi, testo canzone “Voglio amarti” a Sanremo 2022: il significato

Quello di Iva Zanicchi al Festival di Sanremo 2022 con la canzone “Voglio amarti” è uno dei più attesi (ma non l’unico) di questa 72esima edizione della kermesse canora. La signora della canzone italiana approda all’Ariston dopo un periodo non molto semplice durante il quale ha dovuto anche lei combattere contro il Covid.

La canzone “Voglio amarti” che Iva Zanicchi porterà al Festival di Sanremo 2022 come anticipa Tv, Sorrisi e Canzoni, è un brano dal respiro popolare (ma con un inatteso assolo di chitarra rock), che elenca le motivazioni di un desiderio che sembra inarrestabile.

L’aquila di Ligonchio è alla sua undicesima partecipazione al Festival dopo averlo vinto tre volte ma non nasconde la sua grande emozione in vista del suo ritorno.

Parlando della canzone con la quale si esibirà, la Zanicchi ha commentato:

Si tratta di un inno all’amore. Suscita serenità e gioia. L’amore è un sentimento strano che si può provare a ogni età. La storia di questa canzone è particolare: Italo Ianne l’aveva scritta, pensando a me, pochi mesi dopo aver musicato per Fausto Leali “Io amo”, ma io non gli avevo dato retta. E l’ha tenuta nel cassetto per anni, dimenticandosene. È tornata fuori per caso, ed è bellissima.