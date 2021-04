Iva Zanicchi non nasconde la testa sotto la sabbia, come gli struzzi, e parla degli ascolti deludenti de L’Isola dei Famosi durante una intervista rilasciata per Panorama.

Iva Zanicchi smentisce i cattivi rapporti con Zorzi ed Elettra

“Devono darsi una mossa”, afferma Iva Zanicchi parlando dei naufraghi de L’Isola che non creano dinamiche degne di nota se non alcune litigate tra di loro piene di livore e negatività.

L’opinionista aggiunge:

Non sono stupida, capisco che sia difficile vivere come vivono loro ma questi stanno in Honduras, uno dei mari più pescosi del mondo, e non riescono a pescare nulla? Perché non vanno nella collina a prendere bacche? Almeno ci provino. Mia mamma ha vissuto la guerra sull’Appennino emiliano. Quando non c’era niente da mangiare andavano nel bosco a raccogliere radici. Devono darsi una mossa. Sono spenti ed è un peccato: il successo dell’Isola dei famosi dipende soprattutto da loro.

L’opinionista smentisce anche i presunti cattivi rapporti con Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi:

Balle! Nessuno può dire quanto guadagno perché ho un contratto in esclusiva con Mediaset, non saprei quantificare nemmeno io. Tommaso è intelligente, ha buona dialettica e molto rispetto per me. Mi sto affezionando tanto che quest’estate ci vedremo a Ligonchio visto che sua madre è nata a quattro chilometri dal mio paese. Elettra Lamborghini è l’opposto di come appare: ha una fisicità importante, carnale ma in fondo è una bambina tenera.