Iva Zanicchi, intervistata da SuperGuidaTV, ha svelato il suo desiderio di partecipare al Grande Fratello Vip dopo una recente “incursione” nelle vesti di ospite per fare uno scherzo a Giucas Casella.

Iva Zanicchi è stata opinionista sia del Grande Fratello che dell’’Isola dei Famosi: quale ha preferito? “Questo ruolo è rilassante. A volte si può dire qualcosa di giusto, altre volte di sbagliato ma la responsabilità è abbastanza minima”.

La cantante ha aggiunto di essersi divertita in entrambe le occasioni:

Spazio poi alla candidatura per il Grande Fratello Vip:

Entrare invece nella casa del Grande Fratello sarebbe diverso. E’ sempre un’esperienza durissima perché confrontarsi con gli altri non è facile. A volte litigano per niente. Bisogna avere una grande pazienza oltre che una forza d’animo. Alla mia età avrei bisogno di stare tranquilla ma tra i due reality sceglierei senza dubbio di partecipare al “Grande Fratello”.

Se mi venisse proposto di partecipare al reality come concorrente, quale accetterei? All’”Isola dei Famosi” non parteciperei mai. Sono allergica alle punture degli insetti e devo stare attenta. Infatti sono anche finita in ospedale quest’anno.

Qualche tempo fa la Zanicchi aveva rivelato di aver rinunciato a partecipare a Ballando con le stelle e aveva detto: “C’ho un’età”. Quest’anno però in gara c’è Memo Remigi ma anche Valeria Fabrizi:

Se ci ho ripensato? E’ una trasmissione che mi piace molto e mi diverte. Chissà, almeno una prova la voglio fare. Mi piacerebbe andare, fare una prova, magari come ospite per una sera e poi se vedo che me la cavo bene magari il prossimo anno partecipo. Non è mai troppo tardi.