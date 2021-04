Iva Zanicchi svela se farebbe un duetto con Elettra Lamborghini

Iva Zanicchi durante il suo esordio su ClubHouse ha svelato di non essere un grande amante dei duetti. Ospite di Casa Chi, ha svelato se ne farebbe uno con Elettra Lamborghini, opinionista come lei de L’Isola dei Famosi.

Duetti ne ho fatti pochissimi perchè io sono una solista, se ne farei uno con Elettra Lamborghini? Mah, penso di no… io amo la musica giovane non tutta ma ci sono degli autori bravissimi.

Da Diodato ai Maneskin che hanno vinto Sanremo, sono bravi. Io stimo tanto Elettra, mi piace tanto è tenerissima. E’ molto diversa da come sembra. Ha una fisicità prorompente ma poi è molto tenera, sembra quasi una bambina.

Non lo so… fare un duetto con lei non lo so, penso di no. Ma penso che nemmeno lei lo farebbe con me ma se ci fosse la canzone giusta, non ho mai provato. Io di duetti ne ho fatto uno con Fred Bongusto negli anni ‘70, pochissimi ne ho fatto.

Adesso è di moda è tutto un duetto non se ne può più, no dai.