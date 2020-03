Italia1, programmazione Coronavirus: ecco come cambia il palinsesto

Anche la programmazione di Italia1 cambia in queste giornate di forte emergenza per il Coronavirus. Proprio in questi minuti è stato diramato anche il comunicato stampa ufficiale Mediaset, con l’interruzione – momentanea – di alcuni programmi (cliccate qui). Ecco come cambia il palinsesto della rete giovane, a seguire.

Italia1, cambio programmazione Coronavirus

MATTINA:

– Dalle prime ore del giorno alle 8:30 la fascia con i migliori cartoni animati dedicati ai più piccoli.

– Dalle 8:30 esordisce la serie di documentari BBC “Planet Earth 2 – Meraviglie della natura”: un viaggio emozionante attraverso i panorami più belli del pianeta Terra realizzati con altissima qualità cinematografica.

– Dalle ore 9:30 circa riparte “The Flash”, la serie dedicata al supereroe più veloce del mondo: ogni mattina tre episodi della prima stagione.

POMERIGGIO:

– Dalle ore 14 confermati gli appuntamenti con le serie cult “I Simpson” e “The Big Bang Theory”.

– Dalle ore 16, una sequenza di film adatti a tutta la famiglia e mai visti nella fascia di day time. Tutte storie senza tempo per chi in questo periodo ha più tempo da trascorrere a casa. Tra i titoli: “Biancaneve e il cacciatore”, “La Bella e la Bestia”, “Paddington”, “Il gatto con gli stivali”, “Il Piccolo Principe”, “Tarzan”, tutti i film della saga di “Shrek” e molti altri.

– Dalle 18 circa riprende la consueta programmazione amata dal pubblico di Italia 1.

Su Rete4, 7 serate su 7 di attualità in diretta

Per garantire un’informazione costante e completa sulla più stretta attualità e sull’emergenza Coronavirus, Mediaset ha deciso di concentrare la propria forza giornalistica, tecnica e produttiva sui contenuti hardnews, quelli a più alto tasso informativo.

Mediaset ha deciso quindi di sospendere, solo per questa fase, programmi come “#CR4 La Repubblica delle Donne”, “Domenica Live” e “Verissimo” per rafforzare le testate dedicate all’attualità in diretta. Contemporaneamente, i programmi di infotainment che rimarranno in onda, da Mattino 5 a Pomeriggio 5, si orienteranno sempre di più sui temi legati alla cronaca e alla stretta attualità.