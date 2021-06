Dopo il rinvio di un anno a causa della pandemia, gli Europei di calcio si aprono ufficialmente con la partita Italia-Turchia. la partita potrà essere seguita in diretta tv e streaming sui canali Rai e Sky. Il calcio di inizio è fissato alle ore 21.00 all’Olimpico di Roma.

Italia-Turchia, diretta Euro 2020 su Rai e Sky

Italia-Turchia, primo match valevole per Euro 2020 vedrà anche il ritorno del pubblico che riempirà il 25% della capienza dello stadio, e sarà trasmesso in diretta in tv e streaming: ecco a seguire come e dove poter seguire la gara che andrà ad inaugurare gli Europei di calcio.

L’Europeo prenderà il via, con gli Azzurri, allo Stadio Olimpico di Roma, opposti alla Turchia nella gara inaugurale del torneo. La Rai detiene i diritti esclusivi free-to-air dell’intera manifestazione, e proporrà ai telespettatori l’incontro su Rai1 e su Rai4k, al canale 210 della piattaforma Tivùsat, tutte in altissima definizione in 4K.

La partita Italia-Turchia potrà essere seguita anche in diretta streaming, gratuitamente, su RaiPlay dove non mancheranno molti contenuti originali ed interviste ai protagonisti.

In prima fila anche Sky, che trasmetterà l’evento con il primo match di stasera 11 giugno in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251. Live streaming su Now Tv.

