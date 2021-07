Diletta Leotta sta seguendo da molto vicino gli Europei di Calcio che vedranno, proprio questa sera, la nostra Italia contro l’Inghilterra per la finale. Intervistata da Sportweek, ha eletto il suo calciatore preferito.

Ha un nome e un cognome: Leonardo Spinazzola . Vederlo uscire in lacrime è stato un colpo al cuore: è un esempio di coraggio e lotta, il simbolo dell’Italia. Facciamo il tifo per lui perché torni più presto possibile e al suo livello.

Queste le parole di Diletta che ha potuto assistere alla gara di apertura di Euro 2020 allo stadio insieme al fidanzato Can Yaman:

In ultimo, la conduttrice di DAZN, ha svelato un aneddoto con protagonista Roberto Mancini, CT della Nazionale Italiana:

Mancini, assieme a Vialli, ha creato una squadra, una squadra vera e propria. Non ci sono superstar, ma tanti fratelli che si vogliono bene nel profondo. Stavolta a stella della squadra è proprio il CT: Mancini ha un’eleganza innata in tutto quello che fa, resta sempre un vero signore. Anche quando abbiamo giocato a padel ed era sudato, sembrava vestito in giacca e cravatta.

Essere super partes è difficile, ma io resterò sempre una tifosa del Catania. Anzi, proprio da quella passione è arrivata la voglia di fare questo lavoro. Pensate, ero al Barbera per uno storico derby vinto da noi 4-0 con tiro al volo di Mascara da centrocampo. Ora sogno di tornare al Massimino da inviata per una partita di Serie A.