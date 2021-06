Ieri la partita dell’Italia contro la Turchia, in apertura di Euro 2020 ci ha fatto finalmente rivivere una serata di “normalità” dopo oltre un anno e mezzo. Ed oltre ad averci fatto sognare con un meritatissimo 3-0 in favore dei nostri Azzurri, ha anche fatto il boom di ascolti nella prima serata di Rai1.

L’Italia ha il boom di ascolti tv

Il trionfo dell’Italia contro la Turchia nella serata che ha inaugurato Euro 2020, con diretta tv dall’Olimpico di Roma ha fatto totalizzare sul piano degli ascolti tv 12.740.000 spettatori con share del 50,7%. Un risultato quasi del tutto scontato anche alla luce dell’assenza di programmazione degna di nota in questo periodo.

Gli italiani, dunque, tornano alle vecchie e care abitudini di un tempo, quando sintonizzarsi davanti al piccolo schermo a fare il tifo per l’Italia sembrava così scontato, prima della pandemia. La partita di ieri ha anche portato al 25% del pubblico presente all’Olimpico, segnale graduale di una attesissima ripresa anche sotto questo punto di vista.

Nella prima serata di ieri 11 giugno, oltre al boom di ascolto grazie all’Italia di Euro 2020, il secondo risultato migliore di ieri sera lo ha segnato Le Storie di Quarto Grado, su Rete 4, con 1.572.000 spettatori con share dell’8.7%. Su Canale 5 Una folle passione ha guadagnato 1.166.000 utenti con share del 3.6%; solo 702 mila utenti per il film di Italia 1 Mamma ho preso il morbillo (3%). Su Rai2, Stai lontano da mia figlia è stato visto da 753.000 spettatori (3%) mentre Sissi, destino di un’imperatrice, su Rai3 è stato visto da 891.000 telespettatori con il 3.6%. Infine su La7 Propaganda Live, best off ha ottenuto 286.000 spettatori con share dell’1.5%.